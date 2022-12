© Copyright : adil Gadrouz / Le 360

VidéoLa Hanouka, la «Fête des lumières» qui dure huit jours, a été célébrée lundi 19 décembre 2022 par la communauté marocaine juive à Casablanca. Echanges, prières et partage ont marqué cette cérémonie commémorant le miracle de la fiole d'huile. Les images.

Les personnes de confession juive du monde entier commémorent, depuis dimanche dernier, Hanouka. Cette fête qui dure 8 jours est célébrée par l’allumage d’une bougie sur une ménorah (chandelier à sept branches) chaque soir, ainsi que des prières spécifiques et la consommation d’aliments frits.

A cette occasion, le Conseil des communautés israélites du Maroc, le Stade Olympique Casablancais (SOC) et la Jeunesse Chabad du Maroc ont organisé lundi 19 décembre une cérémonie publique pour fêter l’allumage de la deuxième bougie.

Dans une déclaration à la presse, Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, a rappelé que Hanouka offre une belle occasion de se retrouver entre proches, tout en suivant une tradition millénaire.

«La fête de Hanouka représente pour toutes les communautés juives du monde la fête de la lumière, de l'espoir, de la résilience et de la tolérance. Et aujourd'hui, nous sommes, ici, tous réunis, juifs et musulmans, pour fêter ensemble cette occasion», a-t-il indiqué.

«C’est aussi une fête de la joie et de la sérénité, a-t-il ajouté. C'est la fête des enfants. Ils viennent ici pour pouvoir recevoir des cadeaux et jouer à la toupie. Ils sont là aussi pour manger des beignets et tout ce qui est cuit avec de l'huile d'olive.»

Pendant 8 jours et 8 nuits, les juifs du monde entier vont ainsi commémorer le miracle de la fiole d’huile, survenu il y a plus de 2.000 ans.

Pour sa part, le rabbin Levi Banon a indiqué que la fête de Hanouka est célébrée au Maroc depuis plusieurs décennies, confirmant, comme Serge Berdugo, qu’il s’agit d’une fête de lumière, de paix et d’espoir.

De son côté, Pierre Siboni, président du SOC Simon Pinto, a déclaré que cet évènement est organisé chaque année. «C'est un grand plaisir de recevoir tout le monde dans la joie et dans la bonne humeur», a-t-il fait savoir.

Cette année, Hanouka, aussi appelée la «Fête des lumières», est célébrée du 18 au 26 décembre. Pendant cette période, une bougie est allumée chaque jour sur la hanoukia, symbolisant le miracle de la fiole d’huile d’olive qui a brûlé pendant huit jours avec une quantité d’huile à peine suffisante pour une seule journée.

En référence à l'huile du miracle de Hanouka, des aliments frits dans de l'huile d'olive, notamment des beignets, sont dégustés lors de cette fête.