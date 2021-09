Vidéo. Israël: à l’occasion de Yom Kippour, des juifs marocains adressent leurs prières au Roi

Les drapeaux du Maroc et d'Israël (photomontage).

Les juifs d'origines marocaines établis en Israël ont adressé des prières à la gloire du roi Mohammed VI et de sa famille, à l’occasion des célébrations, cette semaine, de Yom Kippour, considéré comme étant le jour le plus saint et le plus solennel de l'année juive.

Cette semaine, les juifs du monde entier ont célébré Yom Kippour, également appelé «Jour du Grand Pardon». En Israël, les juifs d’origines marocaines ont prié pour la santé et la prospérité du Roi et de la famille royale, comme le montre cette vidéo publiée sur le compte Twitter en langue arabe de l’Etat hébreu. ?? ???? ???? ??? ??????? ??? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? #????_?????? ??????? ???????.

?????? ?????? ?? ????? ???? ?? ????? ????? (??????) ??? ???? ??????. ?????? ?????? ???????? ???????@navela888 #??????_???????_????_???? pic.twitter.com/Bjem2C0J8E — ??????? ???????? (@IsraelArabic) September 19, 2021 «Prier pour le souverain est une tradition recommandée par le prophète Elie depuis l'Antiquité. Vive la paix, la coexistence et la fraternité», explique le post sur Twitter. Un avocat casablancais lance un site web d'accompagnement juridique des juifs marocains lors de leur retour au Maroc Israël compte quelque 800.000 ressortissants d’origines marocaines, qui ont gardé intacts leurs liens indéfectibles avec leur pays d’origine et avec le Souverain, protecteur des Marocains de toutes confessions et croyances. Ces liens qui se sont davantage raffermis depuis la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, en décembre 2020. Yom Kippour a eu lieu cette année du 15 au 16 septembre 2021. Cette fête de la Torah commémore le "grand Pardon de Dieu" au peuple juif et marque le début d'un jeûne d'une durée de 25 heures.

Par Khalil Ibrahimi