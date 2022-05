© Copyright : DR

Dans une lettre adressée au Groupement professionnel des banques du Maroc, l’Office des changes détaille le plafond des différentes dotations à accorder aux agences de voyages, les conditions de leur octroi ainsi que les modalités de règlement des dépenses relatives au pèlerinage.

L’Office des changes vient de fixer le plafond des dotations à accorder aux agences de voyages pour le Hajj de cette année 1443. Ceux-ci ont été fixés, pour trois catégories de produits. Ainsi, une dotation de 104.000 dirhams par pèlerin est accordée aux voyagistes commercialisant un produit premium, 72.000 dirhams pour ceux vendant un produit standard et 52.000 dirhams pour les agences de voyage offrant un produit social.

Selon l’Office des changes, ces dotations sont exclusivement destinées au règlement aux prestataires saoudiens, via la plateforme MASSAR, des frais de séjour des pèlerins et de leurs accompagnateurs en Arabie saoudite.

«Au cas où le montant des engagements en devises des agences au titre de ces frais de séjour serait supérieur aux dotations susvisées, la différence peut être comblée par utilisation des disponibilités du compte en dirhams convertibles ou en devises de l'agence de voyages ou bien par subrogation de la dotation pour voyages personnels et ce, après accord des pèlerins concernés. Il demeure entendu que le réglement de ladite différence doit être réalisé également sur la plateforme MASSAR», indique l’Office des changes.

L’Office explique aussi que les agences de voyages pouvant bénéficier de ces dotations sont celles labellisées et autorisées par le ministère du Tourisme à organiser l'opération pèlerinage pour l’année 1443, tout en précisant que les «banques domiciliataires des dossiers Hajj sont autorisées à régler par anticipation, totalement ou partiellement, les rémunérations dues aux prestataires saoudiens lorsque les dispositions contractuelles prévoient de tels règlements et ce, même en cas d'absence de la liste nominative des pèlerins et des contrats individuels conclus entre l'agence de voyages et chaque pèlerin».

Néanmoins, ajoute l’Office des changes, l'agence de voyages ayant ordonné ces transferts «demeure tenue de produire à la banque domiciliataire du dossier Hajj les documents précités et de justifier l'utilisation des montants avancés à ce titre, dans un délai maximum de trois mois après l'achèvement de l'opération Hajj. En cas d'annulation des contrats de prestations de services ou de non-réalisation desdites prestations, elle est tenue de rapatrier, sans délai, les devises transférées».

L’Office des changes signale que «les agences de voyages, membres d'un groupement et figurant sur l'attestation de labellisation établie au nom de l'agence mère, peuvent également effectuer l'ensemble des transferts dans les mêmes conditions prévues dans la présente lettre, lorsqu'elles enregistrent un nombre de pèlerins supérieur ou égal à vingt et ce, sur présentation de l'attestation susvisée».