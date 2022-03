© Copyright : MIHAI BARBU / AFP

Près de 10.000 ressortissants marocains qui étaient établis en Ukraine ont pu quitter ce pays grâce aux efforts diplomatiques du Maroc et ce, seize jours après le déclenchement de la guerre entre la Russie et ce pays, annonce, ce lundi 14 mars 2022, une source autorisée à Rabat, interrogée par Le360.

«Au total, près de 10.000 Marocains, presque tous des étudiants, sont sortis d’Ukraine depuis le 14 février 2022, dont plus de 7.000 depuis le déclenchement des hostilités armées, le 24 février», a indiqué cette source.

Ce sont ainsi 3.000 d’entre eux qui ont ainsi quitté ce pays avant le début de la guerre. Le Maroc, sur hautes instructions du roi Mohammed VI, a déployé une flotte de la Royal Air Maroc pour rapatrier ces Marocains, en leur accordant des prix symboliques pour leur billet de rapatriement, de l'ordre de 750 dirhams par voyageur, afin de regagner le Royaume depuis les pays limitrophes de l’Ukraine.

Cette même source autorisée a souligné, de plus, que les équipes consulaires déployées par le Maroc sur les diverses frontières de pays limitrophes à l'Ukraine «n’enregistrent plus depuis quelques jours d’arrivées de Marocains» en provenance des villes ukrainiennes interne.

Le dernier groupe de Marocains, venu récemment à Lviv, a été pris en charge par les équipes de l’ambassade du Maroc en Ukraine, avant d’être transféré à la frontière polonaise, a-t-on indiqué.

L’équipe consulaire marocaine, déployée dans ce poste frontalier avec la Pologne, a ainsi contribué à la réussite de l’accès de ce groupe de Marocains en Pologne, d’après la même source autorisée, qui rappelle que le plus grand flux des arrivées de ressortissants marocains «a été enregistré entre le 26 février et le 3 mars, avec un pic de 1.988 Marocains partis d’Ukraine le 28 février, à travers les frontières slovaques, polonaises, roumaines et hongroises».

Des équipes de diplomates marocains ont ainsi été «partout déployées pour les assister».

La source autorisée a aussi signalé que depuis le 4 mars dernier, le nombre des ressortissants marocains ayant quitté l’Ukraine a énormément baissé «jusqu’à l’arrêt total ces derniers jours», ce qui laisse penser que «les étudiants marocains qui étaient inscrits dans les universités ukrainiennes ont pu quitter tout le pays».

Cette même source a poursuivi que selon l'évolution de la situation, les dispositifs qui ont été instaurés jusqu’ici par les équipes consulaires du Royaume du Maroc vont être réadaptés et redéployés, avec le maintien de l’option «d’une réduction des équipes».

Toutefois, a-t-on insisté, «une présence consulaire sera maintenue sur les frontières de l’Ukraine, en cas de besoin», et une «mobilisation totale des ambassades du Maroc présente dans la région» proche des frontières avec l'Ukraine.