Une opération sécuritaire conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale et la Douane au poste-frontière de Guergarat (sud de Dakhla), a permis, jeudi, sur la base d’informations précises fournies la DGST, de mettre en échec une tentative de trafic de 7 tonnes de chira.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la drogue était chargée à bord d'un camion de transport international, immatriculé au Maroc.

La même source indique que le camion a fait l'objet d'une opération de fouille minutieuse à l'aide de chiens renifleurs, précisant que cette opération s'est soldée par la saisie de sept tonnes de chira dissimulées dans des produits et biens destinés à l'exportation vers un pays africain.

Le chauffeur du camion a été arrêté et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service sécuritaire territorialement compétent, sous la supervision du parquet, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, identifier l'ensemble des complices et déterminer les ramifications de ces actes criminels au Maroc et aux niveaux régional et international.

Cette opération conjointe s'inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus que déploient les services sécuritaires au poste de Guergarat pour lutter contre le trafic international de drogue et psychotropes ainsi que toute forme de crime transfrontalier, conclut le communiqué.