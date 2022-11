© Copyright : DR

Aucune raison de s’inquiéter d’une épidémie grippale plus virulente cette année. C’est ce qu’affirment le ministère de la Santé et le bureau de l’Organisation mondiale de la santé au Maroc, soulignant qu’«aucune recrudescence anormale des cas de grippe saisonnière n'a été observée au Maroc».

Fièvre, toux, fatigue, courbatures, écoulement nasal… Les symptômes de la grippe saisonnière touchent, comme à chaque saison hivernale, de plus en plus de personnes. Cette année, néanmoins, le début de la saison grippale s’est accompagné de nouvelles inquiétudes sur une éventuelle épidémie qui serait plus sévère et virulente que lors des années précédentes. Si plusieurs citoyens rapportent avoir présenté des symptômes grippaux plus sérieux que d’habitude, des allégations concernant des cas de décès dus à cette pathologie ont aussi commencé à circuler.

En réponse, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le bureau au Maroc de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont assuré, dans un communiqué conjoint (voir ci-dessous) daté de ce jeudi 24 novembre 2022, que «la situation actuelle ne doit en aucun cas inquiéter la population». Ils affirment, par ailleurs, que «jusqu'à présent, aucune recrudescence anormale des cas de grippe saisonnière n'a été observée» dans le pays.

S’agissant des informations relatives à l’apparition d’un nouveau variant du virus de la grippe, les deux institutions indiquent qu’aucun nouveau type du virus n’a été décelé. «Le principal virus circulant pour cette saison, au Maroc et à l’échelle mondiale, est le virus grippal A (H1N1), un virus humain qui est en circulation depuis 2010 lors de chaque saison grippale», lit-on dans le communiqué.

Ainsi, le ministère et le bureau de l’OMS au Maroc affirment qu’ils continuent de surveiller «de très près» la situation épidémique dans le pays, soulignant que le «système de surveillance de la grippe au Maroc fonctionne pleinement et génère toutes les données nécessaires aux actions de prévention et de riposte».

La vaccination et les gestes barrières pour se protéger

Bien que la plupart des personnes touchées par la grippe guérissent rapidement sans avoir besoin de traitement médical, le risque de complications, ou dans certains cas de décès, est tout de même présent chez certaines catégories vulnérables. Pour cette raison, le ministère de la Santé et l’OMS rappellent l’importance de la vaccination annuelle contre la grippe pour les groupes à haut risque, ainsi que pour les professionnels de la santé.

Enfin, il est primordial de respecter les mesures de prévention et les gestes barrières, afin de limiter la propagation du virus. «Toute personne peut contribuer à limiter la propagation de la grippe en prenant des précautions simples, comme se laver régulièrement les mains, éviter de sortir si elle présente des symptômes grippaux et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de son coude», rappellent le ministère et l’OMS.