Grèves des enseignants: le ministère de l’Éducation nationale lance un accompagnement pédagogique à distance

Confronté aux effets des grèves récurrentes du corps enseignant, qui appelle à la révision du nouveau statut unifié des fonctionnaires de l’Éducation nationale, le département de Chakib Benmoussa a annoncé, ce mercredi 22 novembre, le lancement d’un système d’accompagnement pédagogique numérique à distance, à travers la plateforme «TelmidTICE» et l’application mobile qui y est associée.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, cette mesure s’inscrit dans une démarche globale d’intégration des technologies modernes dans l’éducation. L’objectif est double: remédier aux difficultés d’apprentissage et renforcer les compétences fondamentales des élèves.

Soulignant son efficacité, le ministère met en avant la facilité d’utilisation de la plateforme, caractérisée par une inscription aisée et un système de navigation intuitif, l’indexation intelligente des contenus facilitant l’accès aux ressources pédagogiques. La plateforme encourage également le partage et la mise à jour continus des matières, en adéquation avec le programme national d’éducation.

La plateforme propose une gamme étendue de ressources numériques, incluant près de 12.500 outils éducatifs, dont près de 11.000 leçons en vidéo, 1.000 exercices interactifs et plus de 500 modèles d’examens alignés sur le curriculum national. «TelmidTICE» intègre en outre des fonctionnalités de partage et de mise à jour continue, permettant aux utilisateurs de rester à jour avec les dernières avancées pédagogiques. La plateforme est accessible via le lien https://telmidtice.men.gov.ma, et une application mobile dédiée peut être téléchargée depuis le même site.

Lancée initialement en décembre 2020, durant la pandémie de la Covid-19, la plateforme est le résultat d’une collaboration entre le ministère, l’école de codage 1337 et l’université Mohammed VI polytechnique (UM6P), avec le soutien d’OCP Group.