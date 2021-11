© Copyright : DR

Kiosque360. A l’approche de l’hiver, les autorités s’activent dans plusieurs régions du Royaume pour se préparer à la gestion de la période de grand froid, cause de grandes souffrances pour les populations des zones enclavées. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

A un peu plus d’un mois de l’avènement de la saison hivernale, l’heure est à la mobilisation pour empêcher que les zones enclavées ne souffrent autant du grand froid que par le passé. Les autorités sont, en effet, à pied d'œuvre depuis plusieurs jours afin de se préparer au mieux à la gestion de cette période de l’année.



Dans son édition du mercredi 17 novembre, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les représentants des autorités locales, des élus et des responsables ont tenu récemment plusieurs réunions dans différentes régions du Royaume pour préparer les dispositifs à mettre en place dans les différentes zones enclavées qui souffrent lors de la saison de grand froid. Lors de ces réunions, ajoute la même source, l’accent a été mis sur la nécessité de donner la priorité à l’approvisionnement des populations de ces zones, ainsi qu'à leur accès aux différents services de soins. La réouverture rapide des routes coupées par la neige a également été notée comme une priorité.



Pour plus de précisions, le quotidien souligne que, dans la région de Béni Mellal-Khénifra, le Wali a donné ses instructions pour multiplier les efforts lors de la saison hivernale, tout en appelant à la coordination entre les différents intervenants pour assurer le suivi des femmes enceintes dans les différents douars à risque et éviter ainsi qu’elles ne se retrouvent esseulées en cette période délicate. Dans le même sens, un appel a été donné pour assurer d’un approvisionnement suffisant en bois de chauffage dans les établissements scolaires, ainsi que les couvertures nécessaires dans les internats et les maisons d’étudiants. Les sans-abris ne sont pas en reste et devraient bénéficier d’initiatives visant à leur assurer un abri pour les protéger du froid.



Par ailleurs, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les autorités de cette région, qui fait partie de celles qui connaissent de fortes précipitations de neige et un grand froid en hiver, devraient mettre en place un programme d’approvisionnement et de distribution de denrées alimentaires et d'équipements de chauffages dans les douars les plus exposés. A Taounate également, les autorités s’activent pour se préparer à l’hiver.

Comme le souligne le quotidien, la Commission de veille provinciale a également tenu, ces derniers jours, une réunion visant à présenter le plan d’action de lutte contre le grand froid dans la région. A cette occasion, ajoute la même source, le Wali a rappelé que cette mobilisation entrait dans le cadre des directives royales visant à soutenir les populations qui souffrent durant cette saison, tout en appelant au renforcement du rôle des différentes commissions locales dans le cadre d’une coordination globale avec les services de sécurité. Lors de cette réunion, l’accent a, là encore, été mis sur l’importance de la mobilisation des ressources humaines pouvant porter assistance aux populations, ainsi que sur les moyens logistiques permettant de concrétiser au mieux le plan d’action des autorités.



En plus de différentes initiatives au profit des femmes enceintes et des sans-abris et des mesures prises pour la distribution de couvertures et autres moyens de se réchauffer, le dispositif mis en place à Taounate prévoit également des actions de solidarité au profit des populations touchées par la vague de froid, en plus de l’organisation de caravanes médicales en coordination avec les services du ministère de tutelle dans les douars les plus exposés.



A noter, enfin, que les différentes réunions tenues dans les régions concernées par cette mobilisation contre le froid hivernal ont connu la participation des présidents de communes. Ces derniers devraient être mobilisées dans le financement du désenclavement des régions qui souffrent le plus des coupures des routes en cette période difficile.