Deuxième plus grand oued du Royaume, et long de 550 km, le lit de l’Oum Errabia pâtit en 2022 des effets de la sécheresse pour la quatrième année consécutive.

© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

Kiosque360. Accélérer la réalisation du Plan national de l’eau, lutter contre l’utilisation illégale des nappes, réutiliser les eaux traitées… ce sont quelques solutions proposées par les professionnels du secteur pour lutter contre le stress hydrique. Les détail dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La situation hydrique du Royaume est fortement impactée par les changements climatiques. C’est un constat que ne cessent de répéter pratiquement tous les acteurs publics qu’ils soient ou non directement liés à la gestion de l’eau dans notre pays. Cette fois, c’est au tour de l’Association marocaine de l'eau potable et de l’assainissement (AMEPA) de tirer la sonnette d’alarme.

Les défis engendrés par la situation dans notre pays interpellent tous les intervenants pour une meilleure gestion des ressources hydriques, soulignet les responsables de l’association cités par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son numéro du week-end des 22 et 23 octobre. Pour faire face à la situation, l’association propose plusieurs pistes de travail, ou même des solutions.

Ainsi, selon l’association, la gestion du déficit hydrique passe par une meilleure gestion des ressources en eau souterraines et superficielles et la promotion des technologies innovantes dans le domaine de l’eau, particulièrement le dessalement d’eau de mer. L’association préconise le développement soutenu de la réutilisation des eaux usées épurées et la réalisation des interconnexions entre les bassins hydrauliques, pour éviter les pertes d’eau en mer en plus de l’amélioration de l’efficacité hydrique. Elle a, en outre, insisté sur l’importance de la sensibilisation des usagers à la rationalisation de l’utilisation de l’eau et la rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d’exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale et sa préservation contre la pollution.

En d’autres termes, les solutions proposées par l’association consistent en l’activation et la finalisation du Plan national de l’eau, l’accélération et la mise en œuvre du Programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation et le développement de la réutilisation des eaux usées traitées.

La quatrième solution réside en la préservation des eaux souterraines, en mettant fin au pompage illégal et au creusement anarchique des puits. Pour ce qui est de la cinquième solution, elle consiste en l’accélération de la cadence des réalisations des projets des infrastructures pour la mobilisation des ressources et de la production de l’eau potable. Les deux autres solutions se résument en l’optimisation du coût des projets de mobilisation et de production de l’eau et la prise en compte de la dimension des ressources en eau dans l’aménagement du territoire.

Ce sont d’ailleurs les recommandations issues d’un séminaire sur «la gestion des déficits hydriques en relation avec les changements climatiques» organisé, mercredi, à l'initiative de l'AMEPA, précise le quotidien. Cet événement a connu la participation de près d’une centaine d’acteurs et intervenants dans le secteur de l’Eau. Il a été l’occasion de passer en revue la situation hydrique actuelle et d’échanger sur les contraintes et les solutions efficientes mises en œuvre et à mettre en œuvre pour faire face à cette situation.