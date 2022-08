© Copyright : Mohamed Chellay / Le360

Les adeptes de la Tariqa Qadirriya-Boutchichia se sont donnés rendez-vous, samedi 27 août, au soir, à Madagh, leur fief, pour la soirée de clôture de la première édition du concours d'invocations de la confrérie, organisé par l’institut Al Jamal. Les images d’une ambiance unique.

C’est dans une ambiance de piété et de recueillement que s’est clôturée la première édition du concours d'invocations de la Qadirriya-Boutchichia, samedi 27 août à Madagh, dans la région de Berkane.

Cette soirée, au cours de laquelle la spiritualité a été le maître mot, a été marquée par une grande participation des jeunes adeptes de la Qadirriya-Boutchichia qui ont su rendre hommage à une vieille tradition spirituelle pour l’élévation de l’être et de l’esprit.

«Cette édition a connu une forte participation des jeunes, hommes et femmes, qui ont fait preuve d’un haut niveau grâce aux formations reçues avant le concours. Cette soirée est le fruit du travail qui a été fourni durant toute l’année par l’académie pour former et encadrer ces jeunes», s’est réjoui dans une déclaration pour Le360, Mouad El Kadiri Boutchich, président de l’institut Al Jamal relevant de la confrérie Qadirriya-Boutchichia.

Cette édition est la première d’une longue série de concours d’invocations qui devront suivre durant les prochains mois. «Nous comptons prochainement organiser un concours en ligne pour les personnes qui n’ont pas pu se déplacer pour participer à cette édition. Plusieurs autres compétitions du même genre seront organisées en présentiel, ici, à Madagh», souligne Mouad El Kadiri Boutchich.