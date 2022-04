© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Dans la soirée du jeudi 28 avril 2022, les adeptes de la confrérie Qadirriyya-Boutchichia ont célébré Laylat Al-Qadr (la Nuit du destin), à Madagh, leur fief. Les images d'une ambiance unique où la spiritualité est le maître mot.

Après deux ans d’absence à cause des restrictions sanitaires, les adeptes de la confrérie Qadiriya-Boutchichia se sont réunis cette année dans la commune rurale de Madagh, dans la région de Berkane, pour célébrer Laylat Al-Qadr, entre le 26e et 27e jour du ramadan, en présence de leur guide spirituel, Cheikh Moulay Jamal Eddine Al Boutchichi Al Qadiri.

C’est avec beaucoup de dévotion et de piété que les disciples qui sont venus des quatre coins du Maroc ont pris part aux célébrations de cette soirée particulière qui rend hommage à une vieille tradition spirituelle pour l’élévation de l’être et de l’esprit.

«Ce mois de ramadan est l’occasion de renforcer les valeurs humaines et le sens de générosité et de solidarité. La Tariqa Qadiriya-Boutchichia a consacré tout au long de ce mois sacré un programme riche pour la récitation du Coran, les prières et les invocations en particulier durant les dix derniers jours du ramadan», a expliqué, interrogé par Le360, le Cheikh Moulay Mounir Kadiri Boutchichi.