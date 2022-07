© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Les opérations de secours se poursuivent pour venir à bout des flammes qui ont ravagé des centaines d'hectares dans différentes localités relevant des provinces de Chefchaouen, Ouezzane et Larache. Le point.

Ouezzane: 270 hectares ravagés

Les opérations sont toujours en cours pour maîtriser l'incendie qui s’est déclaré au niveau des communes de Zoumi et Mokrisset et qui a ravagé, jusqu’à vendredi soir, 270 hectares de la surface forestière, ont indiqué les autorités locales de la province de Ouezzane.

Les efforts se poursuivent pour venir à bout des feux et empêcher leur propagation vers des zones d'habitation proches du lieu de l’incendie, ont ajouté les mêmes sources.

Par ailleurs, un autre incendie s’est déclaré, vendredi à midi, dans la forêt de Jbel Moulay Abdelkader de la commune de Zoumi, ce qui a nécessité la mobilisation immédiate des équipes d’intervention, composées des éléments des autorités locales, de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection civile et des services des eaux et forêts pour circonscrire les feux et éviter leur propagation.

Selon les mêmes sources, les feux ont atteint, jusqu’à présent, 5 hectares de la surface forestière, sans que soient enregistrées des pertes humaines.

Chefchaouen: nouvel incendie dans la forêt d'Achacha-Tassift

Un incendie s'est déclaré, vendredi, au niveau de la forêt d'Achacha-Tassift dans la commune de Talmboute (cercle Bou Ahmed), ont indiqué les autorités locales de la province de Chefchaouen.

Les équipes d’intervention, composées des services concernés, ont mené des opérations de débroussaillement pour limiter la propagation des foyers des feux de forêt et ainsi éviter qu'ils atteignent le couvert forestier, précise la même source.

Les efforts de l’ensemble des intervenants se poursuivent avec la mobilisation des moyens nécessaires pour venir à bout des feux et les maîtriser de manière définitive, ajoute-t-on.

Larache: plus de 1.250 hectares ravagés

Les efforts des équipes des pompiers, appuyées par les différents moyens et équipements d’intervention terrestre et aérienne, continuent vendredi pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt Beni Ysef Al-Srif, relevant du ressort territorial des communes de Souk El Qoula et Boujedian (province de Larache), apprend-on de sources locales.

Les feux ont ravagé jusqu’à vendredi après-midi la moitié de cette zone forestière d’une superficie estimée à 2.500 hectares, selon les mêmes sources qui précisent que les équipes d’intervention luttent essentiellement contre trois foyers relativement importants.

Les forêts de la province de Larache ont connu, jeudi, le déclenchement d’incendies qui ont nécessité la mobilisation de plusieurs équipes d’intervention pour les circonscrire.

Les arbres brûlés par le feu qui sévit dans la forêt urbaine La Hipica, près de Larache.

© Copyright : DR

Un total de 1.156 familles, réparties sur 17 douars proches des lieux des incendies, ont également été évacuées jusqu’à présent pour assurer leur sécurité, ajoutent les mêmes sources.

A noter que jusqu’à vendredi matin, l’incendie de la forêt de Lambika dans la ville de Larache a été maîtrisé, de même que celui de la forêt Sahel El Menzla dans la commune de Sahel a été circonscrit.

Des équipes d'intervention de terrain, composées de centaines de membres des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection civile et des services des eaux et des forêts et des autorités sécuritaires et locales, ainsi que des volontaires de la population locale, ont été mobilisées, appuyées par des camions-citernes, des ambulances et quatre avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts.