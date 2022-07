© Copyright : DR

Les opérations de terrain pour venir à bout des incendies qui se sont déclarés dans les forêts de Beni Ysef Al-Srif, de Sahel El Menzla et de Lambika dans la province de Larache se poursuivent, apprend-on auprès des autorités locales.

Tous les services concernés poursuivent leurs efforts pour contenir et éteindre définitivement ces incendies qui se sont déclarés dans la forêt de Beni Ysef Al-Srif, située au niveau des communes de Souk El Qoula et Boujedian, ainsi que dans les forêts de Sahel El Menzla, dans la commune de Sahel, et de Lambika dans la ville de Larache, précise la même source.

Des équipes d'intervention au sol, composées de centaines de membres des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la Protection civile et des services des eaux et des forêts et des autorités sécuritaires et locales, ainsi que des volontaires de la population locale, ont été mobilisées, appuyées par des camions-citernes, des ambulances et quatre avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt, ajoute-t-on de même source.



Les efforts se sont concentrés, en grande partie, sur la sécurisation des populations des douars avoisinant les forêts incendiées et la préservation de leurs biens, avec l’évacuation, de manière proactive, de 246 familles en prévention de tous les risques potentiels, indiquent les autorités locales.

Un bilan provisoire fait état de la destruction par les incendies, dont la propagation a été favorisée par les conditions climatiques défavorables (températures élevées et vents forts), d’environ 800 hectares de couvert forestier, principalement des conifères et des espèces végétales secondaires.