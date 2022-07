© Copyright : DR

Les secouristes poursuivent encore leurs efforts en vue de maîtriser les feux compliqués qui ont ravagé plus de 80 hectares, sur fond de nouvelle vague de chaleur, dans la localité de Khémis Sahel, relevant de la province de Larache.

Des centaines d'éléments et un nombre important d'engins et de camions-citernes ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie de forêt qui s’est déclenché ce jeudi 14 juillet 2022 dans la localité de Khémis Sahel (province de Larache).



Trois avions Canadair des Forces royales air et un avion Turbo trush de la Gendarmerie royale ont été dépêchés sur place pour venir à bout des flammes qui ont déjà ravagé plus de 80 hectares, selon les données recueillies auprès des autorités locales.

pic.twitter.com/fTVsMkaBFU — Le360 (@Le360fr) July 14, 2022

Outre les FAR, la Gendarmerie royale et la Protection civile, ont pris part également aux opérations de secours des équipes relevant des eaux et forêts, des forces auxiliaires, ainsi que les autorités locales.

Rappelons qu’un premier incendie s’est déclaré un peu plus tôt dans la journée au niveau de la forêt urbaine La Hipica, engendrant la suspension du trafic autoroutier entre Larache et Kénitra. Il aura fallu quelques heures d’intervention avant de pouvoir fixer le feu. La circulation a depuis repris son cours normal sur l’autoroute entre les deux villes.