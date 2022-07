© Copyright : MAP

L’incendie, qui s’est déclaré dans la forêt de Beni Ider dans la province de Tétouan, a ravagé, jusqu’à samedi soir, 16 juillet 2022, 220 hectares, alors que des renforts humains et techniques supplémentaires ont été mobilisés en vue de maîtriser les feux, selon des sources locales de la province.

Concernant les développements des interventions de terrain qui se poursuivent depuis jeudi 14 juillet pour venir à bout de l’incendie de la forêt de Beni Ider (commune Kharroub, Caïdat de Jbel Lahbib), les mêmes sources précisent que 34 opérations aériennes de largage d'eau ont été menées par le biais d'avions Canadair relevant des Forces royales air et d'autres appareils de type Turbo Trush relevant de la Gendarmerie royale.

En outre, 265 personnes, parmi les habitants de 4 douars proches des foyers des feux, ont été évacuées en vue de garantir leur sécurité, ajoute-t-on.

Les autorités locales avaient mobilisé des équipes d'intervention terrestre composées d'éléments des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection civile et des services des eaux et forêts, en plus des autorités locales, d'agents de la promotion nationale et de volontaires parmi la population de la région.

De même, des équipements et moyens logistiques ont été mis à disposition, dont des camions-citernes, des camions de première intervention, des ambulances, des engins de terrassement et d'autres pour l'extinction des feux, ainsi que 4 avions de type Turbo Trush mobilisés par la Gendarmerie royale et d’autres de type Canadair.