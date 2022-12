Dans les grands centres commerciaux, merveilleusement décorés aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’effervescence de la fête du Nouvel An est portée au plus haut degré.

VidéoA quelques jours du Nouvel An, les préparatifs pour les fêtes de fin d’année s’accélèrent à Tanger. Si les vitrines de magasins, ainsi que les entrées de cafés, restaurants et hôtels sont déjà ornées de toutes sortes de décorations, de nombreuses promotions sont aussi proposées, au grand plaisir des Tangérois.

Sapins lumineux, ballons rouges ou dorés, ours en peluche, guirlandes, soldes folles... Les différentes enseignes de la ville du Détroit donnent déjà le ton pour les prochaines festivités de fin d’année.

En se baladant dans le centre-ville ou même dans les régions de Malabata, ou Jbel Kbir, il est presque impossible de rester indifférent face aux ornements et aux décorations des devantures des magasins.

Si les commerçants essaient de faire preuve de créativité pour se démarquer, c’est sur les offres promotionnelles qu’ils tablent tous pour attirer le maximum de clients. Sur les vitrines, des expressions telles que «Soldes de fin d’année», «Promotions», etc., sont écrites avec de la neige artificielle ou des paillettes.

Au niveau des grands centres commerciaux, merveilleusement décorés aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’effervescence de la fête du Nouvel An est portée au plus haut degré. Les clients retrouvent dès l’entrée d’énormes sapins décorés et sont accueillis par de grands ours polaires en peluche et des statues du père Noël. Des espaces sont également aménagés et décorés pour leur permettre de prendre des photos.

Quant aux cafés, restaurants et hôtels, ceux-ci ont décidé d’apporter des changements considérables à leurs locaux. Là encore, toutes sortes de décorations sont introduites et les espaces sont parfaitement aménagés pour accueillir les clients qui viendront y passer le réveillon.

Bien que la période s’étalant de la mi-décembre jusqu’à la fin de l’année soit considérée comme une période de haute saison, marquée par l’afflux de touristes nationaux et étrangers, les restaurateurs et hôteliers accordent une importance particulière à la soirée du réveillon.

Ainsi, nombreux sont les établissements qui programment des soirées animées, avec la participation de grands chanteurs et groupes musicaux.