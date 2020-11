La ville de Fès a été secouée, dernièrement, par l'horrible viol d’une fillette âgée de neuf ans à peine. Le drame a été dénoncé par l’association marocaine de lutte contre la violence et l’exclusion qui avait surpris la victime, traumatisée, pleurant dans les parages du siège de l’association. Selon le quotidien Al Massae, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 17 novembre, la présidente de cette association a accueilli la victime et l'a réconfortée et consolée avant de lui demander les raisons de son désespoir. C’est ainsi que la fillette, précisent les sources du quotidien, s’est effondrée dans les bras de la responsable associative pour dévoiler les horribles viols qu’elle subissait dans la demeure de sa mère.

En effet, le criminel n’est autre que l’amant de la mère de la victime qui abusait d’elle comme bon lui semblait, au moment où son amante quittait le domicile pour aller travailler. C’est ainsi que la présidente de l’association marocaine de lutte contre la violence et l’exclusion a saisi le parquet compétent qui a alerté le père de la victime, un vieillard qui vit seul depuis son divorce de la mère de la victime.

Par la suite, la victime a été examinée par un médecin qui a attesté qu’elle avait effectivement été victime d’horribles viols. Arrêté sur le champ, le criminel n’a pu nier les faits qui lui ont été reprochés au moment de l’interrogatoire. Bien plus, il a avoué qu’il abusait froidement de l'enfant sous l’effet de la drogue. Poursuivi en état de détention pour viol et violence sur mineure, l’individu, un quadragénaire, croupit actuellement dans la prison de Bourkaiz en attendant son procès, qui démarre le 23 novembre. Son amante a été, quant à elle, poursuivie en état de liberté provisoire pour débauche, ajoute Al Massae.