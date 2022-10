© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

VidéoUn centre d’hébergement des animaux de travail vient de voir le jour à Fès. Réalisé grâce à une collaboration entre différents services diplomatiques et les autorités de la ville de Fès, cet espace devrait permettre d’améliorer les conditions de vie de ces animaux tout en soutenant les muletiers locaux.

Le centre scout-American Fondouk pour l’hébergement et le soin des animaux de travail a été inauguré, jeudi 6 octobre 2022. La cérémonie d’inauguration a été présidée par l’ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, et l’ambassadeur du Royaume-Uni, Simon Martin. De nombreuses personnalités, dont des diplomates, des membres de la société civile et des élus de la région, étaient également présentes.

A cette occasion, l’ambassadeur du Royaume-Uni, Simon Martin a indiqué: «je suis très fier de la connexion entre l'American Fondouk et le Royaume-Uni parce que nous avons cette grande connexion entre les vétérinaires, ici, à Fès et nos deux écoles vétérinaires en Ecosse. Chaque année, ce sont des dizaines d’étudiants vétérinaires écossais qui viennent à Fès et qui expérimentent cette tradition extraordinaire».

Pour sa part, l’ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer a salué les efforts fournis pour l’aboutissement de ce projet. «Le travail, qui a été accompli ici, pour les animaux bien sûr, mais aussi pour les propriétaires et leurs familles, est tellement impressionnant. Ces animaux sont les outils de travail de nombreux muletiers qui travaillent dans la médina de Fès».

Ce projet, qui a été réalisé avec un financement de l’association American Fondouk et en collaboration avec la Wilaya de la région Fès-Meknès, la commune de Fès, la Fédération nationale du scoutisme marocain et la Société royale d'encouragement du cheval, constitue ainsi un sanctuaire pour les ânes et mules de la ville. Ce centre offre des services vétérinaires gratuits et prend en charge l’hébergement et la nourriture des animaux dont les propriétaires n’en ont pas les moyens.

Vraiment impressionn� par le travail de ma compatriote Dr. Gigi Kay pour tous ces animaux �quid�s mais in fine pour les muletiers et leurs familles de la m�dina de #F�z. Un �cosyst�me unique � pr�server ! Merci ? pic.twitter.com/5LnDaMG1nU — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) October 6, 2022

«Nous avons un forgeron, un laboratoire et une petite installation chirurgicale. Pour nos animaux, le fondouk est plus que cela. C'est un sanctuaire pour la guérison, la sécurité, la dignité et l'espoir», expliquent des membres de l’association.