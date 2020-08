© Copyright : DR

Les capacités de soin médicaux de la ville de Fès viennent d’être renforcées par la mise en place d’un hôpital de campagne qui servira à la prise en charge des cas légers testés positifs au Covid-19.

Selon la Direction régionale de la santé (DRS) Fès-Meknès, cette structure médicale, créée en coordination avec les autorités locales, dispose de tous les équipements nécessaires. Elle tend à appuyer les efforts des différents intervenants, en vue de renforcer la qualité des soins prodigués.

D’une capacité d'environ 1.200 lits, répartie sur deux ailes (hommes-femmes), cet hôpital mobilise des équipes médicales et paramédicales expérimentées. En plus de cette offre de soins, cette structure de santé propose des espaces de divertissement et de pratique d’activités sportives.

‘’La création de cette structure est une initiative proactive, qui intervient à un moment où la ville de Fès enregistre un nombre relativement élevé de cas, suite à l’augmentation du nombre de tests et la levée du confinement sanitaire’’, indique la DRS.

Cette structure est de nature à ‘’jouer un rôle efficace dans la facilitation de la prise en charge des cas Covid-19, permettre aux services de réanimation de se concentrer sur les cas critiques et libérer les lits des hôpitaux pour offrir les soins médicaux nécessaires aux personnes atteintes d'autres maladies’’, ajoute la DRS.

La DRS a, à cet effet, appelé les citoyens à se mobiliser et à respecter des mesures préventives et sanitaires, notamment le port de masque sanitaire et le respect de la distanciation physique, pour contribuer à enrayer la propagation de l'épidémie.