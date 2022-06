© Copyright : DR

Dans un état délabré, la gare routière de Fès sera bientôt remplacée. La décision a été actée par le conseil communal qui vient de lancer le processus pour construire une nouvelle gare digne de ce nom.

A l’initiative de la commune de Fès, un appel d’offres vient d’être lancé pour la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique et de positionnement d’une nouvelle gare routière.

La nouvelle gare est destinée à assurer la fonction «transport» pour optimiser l’intermodalité et répondre aux attentes des voyageurs et des opérateurs, la fonction «service» pour rendre les espaces fonctionnels et agréables et, enfin, la fonction «urbaine» pour faire de la gare routière un «morceau de ville».

Le cabinet d’étude sera appelé à examiner la question de la localisation de la nouvelle gare en intégrant les contraintes et les attentes des différents acteurs, outre la détermination de l’offre de valeur du projet à travers l’estimation du coût, du dimensionnement du projet et du phasage de réalisation.

Le titulaire du marché aura également pour mission de proposer un schéma d’organisation de la gare routière et son mode de gestion, tout en étudiant l’impact socio-économique du projet.

A noter enfin que l’estimation des coûts de l’étude est fixée à 840.240 dirhams TTC. Elle devrait être livrée dans un délai de trois mois.