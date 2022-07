© Copyright : Anas Zaidaoui

A Casablanca, la décision des autorités locales de condamner le passage piéton de la Place des Nations-Unies, en face de l'hôtel Hyatt Regency, en y installant des barrières, suscite bien des réactions. De nombreux Casablancais refusent que ce passage soit fermé. Micro-trottoir.

De nombreux Casablancais, qui fréquentent la place des Nations-Unies, à Casablanca, sont très mécontents et tiennent à le faire savoir. Objet de leur colère: l’installation de nouvelles barrières et la fermeture définitive du passage piéton en face de l’hôtel Hyatt Regency, dans le centre-ville.

Pour eux, la traversée de la place est désormais «impraticable» et cette décision est «inutile», d’autant que la barrière qui a été installée entrave la circulation des piétons, et ne fluidifie en aucun cas leur passage.

«Les responsables auraient dû chercher une solution efficace, au lieu de recourir à la clôture de ce passage. Il est difficile pour les personnes âgées, comme c’est le cas pour moi, de sauter au-dessus de ces barrières, et de traverser le boulevard», dénonce un passant, interrogé par Le360.

«Il n’y a même plus d’accès pour les piétons, et nous trouvons des barrières presque partout. C’est vrai que ça embellit la ville, mais nous n’arrivons pas à passer. Nous demandons aux responsables de mettre en place des passages piétons pour faciliter le passage aux personnes âgées et celles qui ont du mal à marcher», demande un Casablancais qui passait par là.

Depuis samedi dernier, 9 juillet 2022, sur les réseaux sociaux, les images de cette barrière sont partagées en masse. Des vidéos sont même publiées, montrant des Casablancais qui n'hésitent pas à sauter par-dessus cet obstacle. Un geste que beaucoup jugent dangereux et périlleux.

De fait, de nombreuses personnes en appellent aux autorités locales, afin qu'elles reviennent sur cette décision, pour que la sécurité des piétons soit garantie.