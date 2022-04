© Copyright : DR

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l'autoroute Casablanca-Berrechid qu'une passerelle piétons sera posée au niveau du point kilométrique PK3, du mardi 26 avril à 21h00 jusqu’au mercredi 27 avril à 6h00.

«Dans le cadre des travaux d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute Casablanca-Berrechid, ADM informe les usagers de l’autoroute Casablanca-Berrechid qu’une passerelle piétons sera posée au niveau du point kilométrique PK3 (entre l'échangeur de la ville verte et l’échangeur de Bouskoura) pendant la nuit du mardi 26/04/2022 à 21h00 jusqu’au mercredi 27/04/2022 à 6h00», indique Autoroutes du Maroc dans un communiqué.

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement entre l'échangeur de la ville verte et l'échangeur de Bouskoura, dans le sens Berrechid-Casablanca depuis 21h jusqu’à 6h du matin et dans le sens Casablanca-Berrechid depuis 00h jusqu’à 6h du matin, souligne la même source.

Pour les itinéraires alternatifs, ADM fait savoir que les usagers empruntant l'autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca devront quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bouskoura et emprunter la route provinciale 3013 et 3011 à destination de Casablanca, pour rejoindre ensuite l’autoroute au niveau de l’échangeur de la ville verte.

Quant aux usagers en provenance de Casablanca et à destination de Berrechid, ils «sont priés de quitter l’autoroute via l’échangeur de la ville verte, et d’emprunter la route provinciale 3011 et 3013 pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bouskoura».

ADM procédera, à cet effet, à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation, s’excusant de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.