Suite à la décision du Maroc de suspendre, dès ce soir, lundi 29 novembre 2021 à 23h59, l’ensemble des vols aériens à destination du Royaume pour une durée de deux semaines, des vols spéciaux seront mis en place pour les personnes n’ayant pu rentrer en France, précise Hélène Le Gal, ambassadrice de France à Rabat.

Dans un tweet publié ce lundi 29 novembre 2021, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, tient à informer toutes les personnes n’ayant pas pu rentrer en France, que des vols spéciaux, soumis à autorisation, seront mis en place entre le Maroc et la France.

Ces vols sont placés sous la coordination des compagnies aériennes Air France et Transavia France.

En effet, la suspension de tous les vols de passagers à destination du Royaume pour une durée de deux semaines, intervient suite la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19, Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens.

Les autorités marocaines avaient annoncé la fermeture des frontières aériennes entre le Maroc et la France à compter du 28 novembre à 23h59, après avoir décidé de la suspension des vols de passagers en provenance et à destination de la Russie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne.