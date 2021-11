© Copyright : DR

Le Comité interministériel de suivi du Covid a annoncé, dimanche, la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Royaume, pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59.

"En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens il a été décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume du Maroc, pour une durée de 2 semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59", a précisé le Comité dans un communiqué.

Selon la même source, une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d'ajuster, au besoin, les mesures nécessaires.

Identifié en Afrique du Sud, le variant Omicron a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières aux pays d'Afrique australe dont l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique, mais aussi la Zambie, le Malawi ou l'Angola selon les cas.

La France, comme avant elle l'Allemagne ou l'Italie, a annoncé l'interdiction d'entrée sur le territoire des voyageurs venant d'Afrique australe. Une décision également suivie par les Etats-Unis et le Canada. Les Philippines ont pour leur part annoncé la suspension des vols en provenance de pays où le variant a été détecté.

L'Arabie saoudite a allongé la liste des pays avec lesquels elle suspend ses liaisons, les portant à 14. Le Koweït et le Qatar - important hub aérien - ont aussi annoncé des restrictions respectivement envers neuf et cinq pays africains.