Pour développer le savoir et la recherche scientifique, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal vient de créer, pour la première fois, un prix d’excellence dédié aux meilleures thèses de doctorat.

«Nous lançons aujourd’hui dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d’ouverture sur son environnement institutionnel et socio-économique, le concours de la meilleure thèse de doctorat dans le cadre du projet Partenariat pour l’excellence au titre de l’année universitaire 2022», a affirmé ce mercredi 23 mars 2022 lors d’une cérémonie Farid Bacha, doyen de cette faculté relevant de l’Université Mohammed V de Rabat.

La création de ce prix a été réalisée en partenariat avec plusieurs organismes nationaux et étrangers dans l’objectif, ont affirmé des orateurs, de concrétiser la volonté de mener des actions agissantes et innovantes dans le domaine des compétences de la Faculté en vue d’encourager plus particulièrement «la recherche scientifique et la formation».

Cet encouragement de l’excellence sera traduit lors de sa première édition en octroyant des prix aux doctorants les plus méritants ayant soutenu leurs thèses en droit, économie et sciences de gestion, au titre des années universitaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.