Dans ce nouvel épisode de l’émission «Face cachée», sur Le360, Abderrazak Soumah, l’un des émirs fondateurs du mouvement terroriste «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib» (le mouvement des moudjahidines au Maroc, Ndlr) revient sur l’histoire de la création de cette organisation.

Abderrazak Soumah, l’un des émirs fondateurs du mouvement terroriste «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib», nous ramène à la fin des années soixante-dix, dans ce nouvel épisode de l’émission «Face cachée», pour raconter les dessous de la création de cette horde djihadiste.

Tout commence en 1979, lorsque Abderrazak Soumah voyage du Maroc vers la France pour poursuivre ses études universitaires et qu’il se retrouve parmi les membres d’un groupe djihadiste, lesquels tentaient, à tout prix, de le convaincre de les rallier.

Abderrazak Soumah revient, par ailleurs, sur les contextes régional et international ayant favorisé l'émergence de ce mouvement au Maroc et sur les relations qu’entretenait le fondateur de ce groupe, Abdelaziz Nâamani, commerçant et grand mécène des terroristes, avec d’autres organisations.

