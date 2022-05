Face cachée. Abderrazak Soumah, la leçon tirée de son séjour en prison et ses occupations actuelles

Abderrazak Soumah, l'un des anciens émirs fondateurs de «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib».

© Copyright : le360

C'est le dernier épisode de votre émission «Face cachée» avec Abderrazak Soumah. Celui qui fut l'un des émirs fondateurs de «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib» rappelle qu'il s'est repenti, et avoue, avec regret, avoir perdu ses plus belles années. Aujourd'hui, il veut se rattraper et explique ses nouveaux projets.