Younes Megri est très en colère contre son neveu, Nasr. Dans une publication sur Facebook, ce vendredi 21 janvier 2022, il l'accuse de traîner la mémoire du défunt Hassan Megri dans la boue, avec hystérie et à des fins égoïstes.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’expulsion des Megri de la maison qu’ils louaient dans le quartier des Oudayas à Rabat. Younes, le musicien et comédien, l’un des quatre membres de la fratrie, a tenu à rétablir quelques vérités.

Dans une sortie médiatique sur L’Opinion, puis une publication sur son compte officiel Facebook, Younes Megri affirme que cette affaire judiciaire ne le concerne pas personnellement. Il condamne au passage le comportement de son neveu, Nasr, fils de son défunt frère, Hassan qui selon Younes, «n’a eu de cesse d’user de la liberté d’expression qu’offrent les réseaux pour diffuser, dans une agitation absolue, des propos insensés».

L’artiste fait allusion ici à l’interview que Nasr et sa mère, Oufaa Bennani, ont accordé à plusieurs médias qui s'étaient déplacés le jour de l’exécution du jugement d'expulsion sur ordre du tribunal, le mercredi 12 janvier dernier.

«Cette affaire judiciaire, si elle concerne une partie de ma famille, ne me concerne pas personnellement. C’est donc avec un grand étonnement que j’ai pu voir mon nom et mon image cités dans certains supports de presse de caniveau qui, pour surfer sur la vague de l’actualité, ont répandu des informations erronées», écrit Younes Megri ce vendredi 21 janvier, une semaine jour pour jour après sa rencontre, aux côtés de son frère Mahmoud, avec le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la cCommunication, Mehdi Bensaïd.

Ce responsable politique les avait reçus afin d’en savoir un peu plus sur ce dossier. Entretemps, certains propos de Nasr Megri avaient ébranlé la toile. Beaucoup ont perçu sa sortie médiatique -où on le voyait en pleurs, et où il a surtout affirmé que c'étaient les Megri qui avaient appris aux Marocains comment s’habiller- comme étant indigne de la famille Megri. Et son oncle Younes semble partager ce même avis.

«C’est aussi avec beaucoup de peine que j’observe le comportement de la progéniture de mon défunt frère qui, au lieu de respecter la mémoire de son père, qui a tant donné à la chanson marocaine, a décidé de le traîner dans la boue avec hystérie à des fins purement personnelles et égoïstes», ajoute Younes, dépité.

Pour l’artiste, l’histoire des Megri est inscrite dans la mémoire et le cœur de plusieurs générations et non pas sur les pans d’une vieille muraille. Une manière pour l'oncle de Nasr de clore cette polémique qui selon lui est stérile puisqu’elle remet en cause le droit et la justice pour lesquels il dit avoir un profond respect.

Pour rappel, cette maison des Oudayas a été achetée en 2010 par Leila Benabdeljalil, fille d’un ancien ministre. Mahmoud Megri et son frère, le défunt Hassan, l’avaient loué en 1974 et y ont habité pendant près d'un demi-siècle.