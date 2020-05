© Copyright : DR

Kiosque360. Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sont violées par les habitants de certains quartiers populaires de Fès. De jour comme de nuit, le danger guette la population. Etat des lieux.

Le constat interpelle à plus d’un titre. En effet, plusieurs quartiers de la capitale spirituelle du pays plongent dans le chaos en cette période exceptionnelle de lutte contre le Covid-19. Le confinement n’y est plus respecté et les mesures de précaution et de prévention semblent être devenues un vain vocabulaire pour les jeunes et moins jeunes qui font fi des lois en vigueur. Pire encore, les comportements de certaines catégories de la population portent préjudice à l’environnement, provoquent des nuisances aux riverains, menacent la quiétude des habitants et perturbent l’ordre public, fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 14 mai.

Ainsi, à Aïn Kadouss, dans les parages du palais royal, dans plusieurs zones de l’arrondissement Al Mariniyine, à Zouagha, à Jnane Al Ward et à Saïss, les ruelles sont redevenues de bruyants espaces de jeu et de rassemblements, dans le mépris des mesures mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement général décrété dans le pays pour lutter contre le nouveau coronavirus Covid-19. De même, dans les lotissements Addoha, Sahrij Gnawa et Oued Fès, l’espace vert du côté de la montagne «Tghate» se transforme chaque jour en lieu de rencontres et en terrain de football. Et, lorsque les espaces ne suffisent pas à contenir tout le monde, certains vont jusqu’à escalader les murs des établissements scolaires pour exploiter les terrains de sport.

Autant dire que, dans ces quartiers, le chaos règne en maître de jour comme de nuit. Et les spectacles hallucinants qu'offrent les souks informels complètent le tableau. En fait, l’ambiance sur les lieux laisse entendre que l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas à cette zone. Cette situation a poussé plusieurs habitants, des institutions politiques et des acteurs de la société civile à tirer la sonnette d’alarme. Ils soulignent que la bataille contre cette crise pandémique ne peut être gagnée que par le respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.