Le plan national de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur devrait voir le jour en 2030. En attendant, le ministère de tutelle, dirigé par Abdellatif Miraoui, vient de lancer des séances d'écoute et de consultations. Les détails.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation prépare son plan national de transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur. Ce qui sonne comme une réforme du département de Abdellatif Miraoui devrait voir le jour en 2030 et sera appelé le Pacte ESRI 2030 (Plan d'accélération de la transformation de l'écosystème d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation).

Mais en attendant, le ministère vient de lancer des séances d’écoute et de consultations suite à un premier rapport émanant de sept commissions de travail dirigées par des présidents d’universités. C’est ce que nous confirme une source au ministère de l’enseignement supérieur.

Vie étudiante et appui social (dans lequel les sujets de harcèlement sexuel seront évoqués), gouvernance, recherche scientifique, coopération et partenariat, ressources humaines font partie des axes qui seront discutés dans les détails durant ces réunions de consultation.

Autre étape importante avant la mise en place effective du Pacte ESRI 2030: l’organisation de 12 assises régionales à partir du 5 mars et les assises nationales, dans les 12 régions également, fin avril qui devraient aboutir sur d’autres recommandations avant le déploiement final du plan national de transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur.