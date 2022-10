Enseignement supérieur: Abdellatif Miraoui réagit aux demandes «massives» de départ volontaire et de démission

Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, compte mettre fin au flux massif de «démissions et de demandes de départ volontaire» des enseignants chercheurs, du personnel administratif et des techniciens opérant dans les différentes universités et écoles d'enseignement supérieur.

Dans une lettre adressée, jeudi 6 octobre 2022, aux responsables de son département, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a partagé son constat: «Le ministère a reçu dernièrement plusieurs demandes de démission et de départ volontaire à la retraite paraphées par les responsables hiérarchiques des personnes concernées». Ceci «aura des répercussions négatives» sur les établissements d’enseignement supérieur. «Le nombre important de demandes reçues soulève un problème majeur pour le ministère qui aura, en cas de leur approbation, un manque considérable en enseignants-chercheurs et fonctionnaires, et ce, dans les différents services et établissements d’enseignement supérieur qui s’y rattachent». Enseignement supérieur: 2.350 enseignants seront recrutés cette année, un record historique, selon Abdellatif Miraoui Le départ massif des cadres du département que dirige Abdellatif Miraoui aura aussi un impact sur la qualité de l’encadrement pédagogique et administratif des étudiants. Aussi, en cas de refus desdites demandes, les personnes concernées pourraient faire appel à cette décision au niveau des tribunaux administratifs, précise le ministre dans sa missive. Cette vague de départs intervient alors que le ministère est sur le point de mettre en œuvre son Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, fait remarquer Abdellatif Miraoui. Afin de rationaliser la gestion des demandes de démission et de départ volontaire à la retraite et pour éviter que cela n’ait un impact sur la qualité de l’encadrement pédagogique et administratif, le ministre appelle les différents cadres de son département à «faire valoir l’intérêt général lors du traitement de ces demandes et de ne les approuver qu’en cas de force majeure», lit-on dans cette missive.

