Enquête de perception: voici l’attitude des Marocains à l’égard de la pandémie

Quelle a été l'attitude des Marocains face à la pandémie du Covid-19 entre juin et septembre 2020? Eléments de réponses dans cette étude d'IPSOS, commanditée par le think tank Policy center for the new south. Compte-rendu.

«Le problème le plus important au Maroc aujourd'hui c'est le Covid-19». Cette idée, ils sont 25% des Marocains, interviewés dans le cadre de l'enquête de perception du Covid-19 par la population marocaine, à la partager. C'est ce que révèlent les résultats de ce sondage mené par Ipsos Maroc auprès d'un échantillon composé de 997 personnes. Cette enquête a été menée sur trois phases, entre juin 2020 et septembre 2020. Commanditée par Le Policy Center for the New South, cette enquête vise à analyser la perception par la population marocaine de la pandémie du Covid-19 et des politiques publiques qui tentent de la juguler. Les trois vagues de sondage réalisées dans cette enquête donnent des indications sur la période qui va de juin à septembre. Les résultats montrent que les Marocains affichaient à la fin du confinement (au mois de juin) une confiance dans la gestion de l'épidémie menée par le corps médical (civil et militaire) et les institutions régaliennes (police et gendarmerie), et dans les mesures mises en œuvre pour y faire face.

Par Qods Chabaa