Emirates opérera, de nouveau, des vols quotidiens vers Casablanca à partir du 8 février avec son Boeing 777-300ER. Le vol EK 751 fera son départ de Dubaï à 07h30 et atterrira à Casablanca à 13h15. Le vol retour EK 752 décollera de Casablanca à 15h05 pour atterrir à Dubaï à 1h30 le lendemain.

Emirates Airline reprendra ses vols réguliers de transport de passagers, en provenance et à destination de Casablanca, à partir du 8 février. Le retour à Casablanca au Maroc marque une restauration complète du réseau africain pré-pandémique d'Emirates qui comprend 21 villes, réparties sur l’ensemble du continent.

Les clients en provenance et à destination de Casablanca peuvent voyager suivant ces conditions à bord d’Emirates vers Dubaï, mais également profiter des différentes correspondances vers l'Europe, le Moyen-Orient et les pays du CCG, (Conseil de coopération du Golfe), les Amériques et l'Asie occidentale.

Les billets peuvent être réservés sur emirates.com/ma, l'application Emirates, les bureaux de vente d’Emirates, via les agences de voyages ainsi que des agences de voyages en ligne.

Depuis qu’elle a repris son activité touristique en juillet 2021, Dubaï reste l’une des destinations de vacances les plus populaires au monde, en particulier pendant la saison hivernale. La ville est ouverte aux voyageurs d’affaires et de loisirs internationaux.

Pour rappel, cet émirat accueille actuellement le monde pour l'Expo 2020 Dubaï, jusqu'en mars 2022. A travers le thème «Connecter les esprits, créer l'avenir», l'Expo 2020 Dubaï vise à inspirer les gens en présentant les meilleurs exemples de collaboration, d'innovation et de coopération du monde entier.