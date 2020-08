© Copyright : DR

Dans un e-mail officiel du service culturel de l'ambassade de France au Maroc, un changement de date pour la rentrée scolaire a été officiellement annoncé. Explications.

Dans ce courriel, la conseillère de coopération et d’action culturelle, rattachée à l’Ambassade de France à Rabat, explique ainsi que suite à la décision des autorités marocaines de reporter au lundi 7 septembre le retour des élèves dans leurs écoles, l’Ambassade de France a pris la décision de faire de même.

«Après consultation écrite de la CCPL Maroc le 17 août dernier et en liaison avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que l’AEFE, l’Ambassade de France au Maroc propose de différer également la rentrée des élèves dans les établissements d'enseignement français au Maroc au lundi 7 septembre», explique ainsi, dans cet écrit, Clélia Chevrier-Kolacko, conseillère de coopération et d’action culturelle.

S’agissant de la date de pré-rentrée des personnels, celle-ci «demeure quant à elle fixée au mardi 1er septembre afin de permettre aux établissements de préparer au mieux le retour des élèves et de prendre en compte les mesures sanitaires qui seront prises par les autorités locales».

«Les instructions officielles des ministères de l’Éducation nationale et de la Santé marocains devraient être publiées fin août et seront relayées aux établissements dans les meilleurs délais» indique-t-on également.