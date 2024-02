Drogue: la «neffakha» envahit les villes

Cartouches de protoxyde d'azote, souvent à usage alimentaire par exemple pour les siphons à chantilly. Leur contenu est détourné pour un usage de drogue et est alors appelé gaz hilarant. . dr

Des opérations coup de poing menées par les services de police tout au long de cette semaine ont révélé la propagation d’une drogue connue sous le nom de «neffakha» (ballon de latex) dans plusieurs villes notamment à Casablanca, Marrakech et Meknès.

C’est ainsi qu’une opération menée, jeudi dernier, par la police judiciaire de Casablanca en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a permis de saisir 150 400 cartouches de gaz de «protoxyde d’azote» et d’interpeler cinq individus, dont un de nationalité jordanienne.

Le premier suspect a été arrêté à l’entrée de Casablanca à bord d’une voiture chargée de 18 boites en carton contenant une grosse quantité de cartouches de ce «gaz hilarant», rapporte Assabah du week-end. Les deux autres individus arrêtés dans la même ville étaient en possession de 333 cartouches de cette drogue. Les perquisitions effectuées dans un dépôt qu’ils détenaient à Deroua dans les environs de Casablanca ont permis de saisir un total de 50.098 cartouches de différents volumes.

La coordination entre la police judiciaire et la DGST a permis d’interpeller à Marrakech un Jordanien en compagnie d’un autre individu. Ils ont découvert en leur possession 100.280 capsules en plus d’une somme d’argent. L’enquête est menée actuellement pour démanteler les membres de ce réseau dans les différentes villes du Maroc. Les investigations se concentrent également sur les circuits d’acheminement de cette drogue et la façon dont elle est introduite au Maroc.

A Meknès, les services de police ont saisi samedi dernier 390 unités de ce gaz hilarant ainsi qu’une grande quantité de psychotropes emballés dans les mêmes cartons que ceux saisis chez les suspects de Casablanca et Marrakech.

Le quotidien Assabah souligne que les services de police ont multiplié les opérations coup de poing dans les différentes régions pour démanteler les réseaux. Le protoxyde d’azote provoque de graves dégâts tels des lésions dans la moelle épinière et les nerfs qui peuvent entrainer une paralysie générale.