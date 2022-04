© Copyright : Syndicat indépendant des infirmiers

Le Syndicat indépendant des infirmiers a tenu deux réunions avec les représentants du ministère de la Santé pour discuter de leurs doléances, notamment la création de l'Autorité nationale des infirmiers et des techniciens de santé et l’instauration d’une nomenclature des actes professionnels.

Les discussions entre le ministère de la Santé et le Syndicat indépendant des infirmiers avancent bien. Rien qu’en dix jours, deux réunions ont été tenues. Lors de la première entrevue, datée du 15 avril, ce Syndicat s’est réuni avec le directeur des ressources humaines, le conseiller du ministre, ainsi que le représentant de la direction de la réglementation et du contentieux.

L’objectif de cette première réunion était d'ouvrir une discussion de fond sur la création de l'Autorité nationale des infirmiers et des techniciens de santé et l’instauration d’une nomenclature des actes professionnels et d’un référentiel des compétences et emplois. D’autres rounds sont également prévus pour que ces projets se concrétisent sur le terrain.

Lors de la deuxième réunion, tenue le 22 avril, le ministre de la Santé s’est réuni avec les représentants du Syndicat indépendant des infirmiers. Il a fait part de son intention de s'engager dans un dialogue inclusif, tout en promettant de donner suite à leurs revendications.

Ces discussions interviennent à la suite d’un appel à la tenue de sit-ins, par le Syndicat indépendant des infirmiers, du 19 au 22 avril, et à des manifestations pendant les nuits des 25, 26, 27 et 28 avril, devant les établissements, au lendemain de l’annonce faite par la Coordination syndicale des représentants du personnel médical, selon laquelle le ministère mettra incessamment en œuvre les conclusions de l’accord signé le 24 février. Des conclusions qui n’ont pas été au goût de cette représentation syndicale.