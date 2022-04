80% des infirmiers et techniciens de santé ont répondu à l’appel à la grève nationale des 2 et 3 mars, lancée par leur syndicat représentatif.

Le Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé a décidé de mettre fin à toute forme de protestation précédemment programmée (sit-ins et manifestations), après que la tutelle s’est engagée dans un dialogue inclusif et a promis de donner suite à ses revendications.

Dans un communiqué, le Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé a annoncé s’être réuni, le vendredi 15 avril dernier, pour la première fois avec le ministère de la Santé, lequel a donné l’assurance d'ouvrir le dialogue et de répondre à leurs doléances.

Jamal Sehimi, membre du Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé, a indiqué que les représentants de ce syndicat avaient été contactés par leurs interlocuteurs au ministère de la Santé, après un appel à la tenue de sit-ins, du 19 au 22 avril, et à des manifestations pendant les nuits des 25, 26, 27 et 28 avril, devant les établissements de soins.

«Nous avons été conviés à une réunion, vendredi 15 avril, avec le secrétaire général du ministère de la Santé, le directeur du cabinet du ministre et le directeur des ressources humaines. Lors de cette entrevue, nous avons fait part de notre rejet total des conclusions de l’accord signé le 24 février entre la tutelle et la Coordination syndicale des représentants du personnel médical. Nous avons tenu à souligner, de vive voix, que cet accord ne répond aucunement à nos desiderata techniques et financiers», a-t-il indiqué dans une déclaration pour Le360.

Lors de cette réunion, a ajouté Jamal Sehimi, il a été convenu de créer l'Autorité nationale des infirmiers et des techniciens de santé et de procéder à une nomenclature des actes professionnels et à un référentiel des compétences et emplois.

«D’autres rencontres sont prévues pour discuter davantage de nos doléances, notamment celle prévue vendredi prochain. Dans l’attente de la mise en exécution de nos revendications, nous allons suspendre nos mouvements de protestation et nous en tenir à nos missions. Mais, si jamais nous doutons de la moindre virevolte, nous allons reprendre les sit-ins et les manifestations», a-t-il fait également savoir.

L’accord signé le 24 février dernier entre le ministère de la Santé et la Coordination syndicale des représentants du personnel médical a pour but, selon le communiqué précédemment diffusé par le département du chef du gouvernement, de permettre aux infirmiers de bénéficier de l’avancement dans le cadre et le grade et de revoir à la hausse l'indemnité pour risques professionnels au profit des cadres administratifs et des techniciens de santé.

Cet accord prévoit aussi de subventionner la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel de la santé pour qu’elle renforce ses prestations au profit des professionnels du secteur et de programmer la présentation, dans un bref délai, en Conseil de gouvernement d’un projet de décret relatif aux attachés scientifiques.

Il mentionne aussi une poursuite du dialogue concernant d'autres problématiques qui se posent, en vue de garantir une totale adhésion de l’ensemble des professionnels du secteur de la santé au grand chantier royal relatif à la couverture médicale.