Les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont procédé, vendredi 9 juillet 2021, en étroite coordination avec les services de sécurité italiens en charge des affaires de terrorisme, à l'arrestation d'un citoyen marocain qui occupait des postes de responsabilité au sein de l'organisation terroriste Daech.

La coordination sécuritaire et l'échange d'informations et de renseignements entre les services de la DGST et leurs homologues italiens ont permis de localiser et d'arrêter le suspect, alias "Abi Al-Barae", actif dans les bastions traditionnels de Daech sur la scène syro-irakienne, indique samedi 10 juillet la DGST.

Arrêté en Italie, le suspect avait, en effet, réussi à immigrer illégalement en Europe en provenance des lieux de combat sous contrôle de Daech, précise la DGST dans un communiqué.

Le citoyen marocain arrêté fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires marocaines, après que les recherches et enquêtes menées par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la DGST, avec plusieurs personnes revenues des scènes de combat sous contrôle de Daech, aient révélé que le suspect occupait des postes de responsabilité importants au sein du soi-disant "état islamique", précise la même source.







Cette arrestation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGST pour lutter contre les dangers de la menace terroriste au niveau international et la traque des personnes recherchées dans des affaires de terrorisme et d'extrémisme. Elle vient également couronner l'implication sérieuse et agissante des services sécuritaires marocains dans les efforts internationaux pour faire face à la menace terroriste.

Une coordination est en cours entre le Bureau central national, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (bureau d'Interpol à Rabat), les autorités judiciaires marocaines et leurs homologues italiennes, afin d'accélérer l'envoi du dossier d'extradition de l’intéressé via les canaux officiels habituels, conclut le communiqué.