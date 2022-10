La DGSN a adopté une nouvelle identité visuelle pour les différents véhicules et motos des unités de police de secours, des patrouilles de sécurité et des groupes mobiles de maintien de l'ordre.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) annonce avoir adopté une nouvelle identité visuelle pour les différents véhicules et motos des unités de police de secours, des patrouilles de sécurité et des groupes mobiles de maintien de l'ordre.

L'initiation de cette nouvelle charte graphique s’inscrit dans le cadre des efforts menés par la DGSN visant à accompagner le renouvellement et le développement du parc de véhicules de sécurité, fait savoir ce même communiqué diffusé ce mardi 25 octobre 2022, et relayé par MAP. Cette nouvelle identité visuelle sera généralisée à tous les nouveaux: véhicules et motos, qui intègreront le service de sûreté, à partir du 25 octobre 2022.

La nouvelle identité visuelle des véhicules et motos des agents en charge de la sécurité publique, utilisés par les patrouilles de sécurité et les unités de police de secours, se caractérise par sa couleur blanche, avec une inscription de l'emblème de la Sûreté nationale en rouge et vert sur le devant et sur les portes de la voiture, accompagné du drapeau national, ainsi que le numéro d'urgence 19, pour recevoir les appels au secours des citoyens.

Une identité visuelle similaire a également été adoptée avec les mêmes spécifications, mais cette fois-ci avec du bleu pour les véhicules de police mis à la disposition des groupes et équipes mobiles en charge du maintien de l'ordre, chargés de la gestion et de la sécurisation des grandes manifestations, ajoute la DGSN.

La Direction générale de la Sûreté nationale déclare s’attendre à ce que cette nouvelle identité visuelle facilite aux différents services de sécurité leur mission de maintien de la sécurité, puisqu’ils seront ainsi mieux distingués des véhicules banalisés.

La DGSN ajoute que ce changement permettra également aux citoyens de mieux identifier ses services et d’entrer en contact avec eux, en cas de demande d’aide ou d’intervention sur la voie publique.

La DGSN explique enfin que l'adoption de cette nouvelle identité visuelle des véhicules de sécurité s'inscrit dans le cadre d'une dynamique continue dans laquelle la Direction s'est impliquée pour développer davantage l'équipement public de la police, et pour fournir un service de sécurité à la hauteur des attentes des citoyens.