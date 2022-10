© Copyright : Fadel Senna, AFP

De nouvelles nominations à des postes de responsabilité, aux niveaux central et régional, ont été agréées par Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGSN-DGST.

En fin de la semaine dernière, Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a validé une série de nouvelles nominations à des postes de responsabilité. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), un nouveau cadre a été désigné, par intérim, à la tête du pôle financier relevant de la Direction de l’équipement et du budget.

Le communiqué indique aussi qu’un autre responsable a été désigné pour diriger le service d’action sociale de la Direction de la sécurité des palais et des résidences royaux.

Au niveau régional, on retient la désignation d’un nouveau patron de la police à Kénitra, un nouveau chef de la Brigade anti-gangs (BAG) à Salé, en plus de la nomination d’un nouveau responsable de la deuxième brigade du groupement affecté à la sécurité des installations sensibles à Rabat.

Toujours au niveau régional, la DGSN indique que sept nouveaux responsables ont été désignés pour diriger autant d’arrondissements de police à Oujda.

Selon la DGSN, ces nouvelles nominations obéissent aux dispositions de la charte d’accès aux postes de responsabilité dans le respect de la méritocratie, de la transparence et de l’égalité des chances. L’objectif suprême étant de renforcer l’efficacité de la police et la qualité de ses prestations au profit des citoyens marocains et des étrangers sur l'ensemble du territoire du Royaume.