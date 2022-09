© Copyright : DR

Dans une note adressée ce lundi 26 septembre 2022 à l’ensemble de ses services déconcentrés, la DGSN a donné des instructions fermes pour veiller à assurer un traitement immédiat et positif à l’égard des plaintes, auprès des arrondissements de police ou devant les services de permanence accessibles 24h/24 et 7j/7.

Signée par le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, ladite note contient des directives appelant les agents de police à «recevoir les citoyens et traiter leurs plaintes en coordination avec le parquet compétent, et suivre les procédures établies selon la nature de chaque plainte», en mettant l'accent sur la nécessité d’avoir le sens de la responsabilité en accueillant les citoyens, et de répondre immédiatement à tous leurs besoins».

Abdellatif Hammouchi a souligné également la nécessité pour toutes les personnes employées dans la police d'assimiler les dispositions de cette note, tout en s'assurant de leur bonne application par tous les services rattachés à la DGSN au niveau national, ajoutant que «le but pour lequel le plaignant s'adresse au service de police est souvent lié à un incident qui appelle une intervention immédiate et des mesures juridiques d'accompagnement».

La nouvelle note s'inscrit également dans le cadre des opérations d'encadrement et d'accompagnement que la DGSN s'emploie à mettre en place, dans le but d'élever la qualité des services rendus aux citoyens.