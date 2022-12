© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Hay El Hassani à Casablanca a arrêté, jeudi dernier, le directeur adjoint d’une agence bancaire soupçonné d’avoir détourné une importante somme d’argent en manipulant les comptes des clients. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les clients d’une agence bancaire située dans le quartier CIL à Casablanca ont été surpris, ce vendredi 30 décembre, par la fermeture inexpliquée de leur établissement. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (31 décembre et 1er janvier), que l’agence avait fermé ses portes depuis deux jours en raison de problèmes internes. En fait, il s’agit d’un détournement de fonds via une manipulation massive des comptes clients.

Le montant de la somme détournée a été évaluée, jusqu’à jeudi dernier, à 5 millions de dirhams mais les inspecteurs de la banque-mère estiment qu’elle est plus conséquente. D’où leur décision de procéder à un audit de l’ensemble des comptes ouverts dans cette agence. Des sources indiquent que le parquet et la police judiciaire se sont emparés de cette affaire après le dépôt d’une plainte contre l’adjoint de la directrice de l’agence par le représentant légal de la banque-mère. Le suspect a été arrêté, jeudi dernier, et a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet compétent.

Les mêmes sources indiquent que le mis en cause se servait de l’argent des clients en manipulant les comptes. Mais les transferts de compte à compte ont atteint de tels montants que les clients ont découvert l’arnaque. La direction de la banque-mère a alors chargé des inspecteurs d’effectuer un audit. Ils ont en fait découvert une malversation de grande ampleur nécessitant ainsi la fermeture de l’agence.

Toujours selon les mêmes sources, l’adjoint de la directrice d’agence serait tombé dans un piège tendu par des escrocs qui se sont présentés comme des hommes d’affaires actifs dans la pêche maritime qui réalisent de grosses transactions rapides et qui génèrent des bénéfices importants. Le prévenu est tombé dans la panneau: il a fait un apport financier qu’il a prélevé sur les comptes des clients de l’agence.

Afin de l’encourager à investir davantage, ses «associés escrocs» lui ont versé rapidement sa part du bénéfice. C’est ce qu’il a fait en prenant le risque d'engager des sommes de plus en plus importantes par le truchement des comptes clients. Malheureusement, ces prélèvements indus sont remontés à la surface et les «associés escrocs» ont pris la poudre d’escampette.