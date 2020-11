© Copyright : DR

Des dépistages du Covid-19 sont effectués à domicile par le réseau SOS Médecin à Casablanca, au prix de 1600 dirhams. Ce tarif inclut le prélèvement et la consultation à domicile. Pour Boubekri Mohammadin, président du Conseil national de l'ordre des médecins, cette prestation n'est pas autorisée.

Vous êtes casablancais et vous souhaitez effectuer un dépistage du Covid-19 à domicile? C’est possible mais il faut être prêt à payer le prix fort. Un total de 1.600 dirhams, incluant 1000 dirhams pour le prélèvement, et 600 dirhams pour la consultation. Un tarif dénoncé sur les réseaux sociaux, puisque plusieurs l'ont trouvé exorbitant.

Contacté par Le360, Boubekri Mohammadin, président du Conseil national de l’ordre des Médecins (CNOM), affirme que SOS Médecins n’est pas autorisé à effectuer les dépistages à domicile.

Aujourd’hui, seuls les laboratoires des Centres hospitaliers universitaires (CHU) du Maroc ainsi que les laboratoires privés sont accrédités par le ministère de la Santé.

«Ces médecins ne possèdent aucune autorisation pour les habiliter à effectuer les prélèvements à domicile», confie Boubekri Mohammadin.

Pour vérifier que les tarifs à domicile diffusés sur les réseaux sociaux sont bien vrais, Le360 a fait le test. Contactée par nos soins, une assistante téléphonique au bout du fil, au numéro de SOS Médecins Casablanca, a confirmé le montant de 1.600 dirhams. «1000 dirhams c’est le prix du prélèvement uniquement et 600 dirhams pour la consultation», a-t-elle précisé.

Rappelons que tous les laboratoires privés du Maroc sont aujourd’hui autorisés à effectuer les dépistages du Covid 19. A Casablanca, les tests PCR sont facturés à 700 dirhams et les tests sérologiques à 300 dirhams.

Les résultats sont communiqués et comptabilisés en temps réel au ministère de la Santé, via un logiciel dédié, obligatoirement installé dans le système informatique de l'ensemble des laboratoires privés accrédités.