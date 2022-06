© Copyright : Ministère qatari de l'Intérieur

A la suite de la visite de Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, au Qatar, fin mai, un groupe d'experts qataris en matière de sécurité bénéficie actuellement d'une formation à Rabat, sur la lutte contre la cyberactivité des mouvements terroristes.

Des experts en sécurité, venus du Qatar, sont actuellement en formation à Rabat. Lors de leur séjour, ils bénéficieront de l’expertise marocaine en matière de lutte contre la cybercriminalité, notamment pour ce qui est de l'utilisation d'internet à des fins terroristes. Cette formation est assurée par des spécialistes marocains de haut niveau.

Cette formation, laquelle répond aux standards internationaux et qui s’inscrit dans le cadre de la coopération maroco-qatarie en matière de sécurité, a pour objectif de renforcer les capacités et les compétences du personnel de sécurité qatari, notamment dans la lutte contre la cyberactivité des organisations terroristes, et de leur faire bénéficier de l'expertise marocaine dans ce domaine.

Elle vient également en application des dispositions de l'Accord de coopération en matière de sécurité récemment signé entre le Maroc et le Qatar concernant la contribution de la Sécurité marocaine à la sécurisation de la Coupe du monde 2022, que le Qatar organisera cette année.

Pour rappel, Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), s’est entretenu, mercredi 25 mai 2022, avec le cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani, président du conseil des ministres du Qatar, et avec Saad bin Jassim Al-Khulaifi, directeur général de la Sécurité publique.

Ces rencontres ont eu lieu à l'occasion de la participation du Maroc au Salon international de la sécurité intérieure et de la défense civile, le Milipol Qatar 2022, qui s’est tenu du 24 au 26 mai 2022, et lequel a été consacré à la sécurité intérieure des pays.

Le patron du pôle DGSN-DGST a également visité le stade principal où se disputera la finale de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Il s'est également rendu au centre de commandement de cybersécurité, où il a eu une séance de travail avec de hauts responsables qataris. A l'issue de cette rencontre, il a été convenu que le Maroc dépêchera une équipe d'experts en matière de lutte contre les cyberattaques pour renforcer l'efficacité dudit centre.