© Copyright : DR

Kiosque360. Les nouveaux bacheliers marocains désirant poursuivre leurs études supérieures en Ukraine sont toujours victimes d’escroquerie. Cette fois-ci, le mode opératoire des intermédiaires arnaqueurs s’est organisé sur les réseaux sociaux et les pages de certains «influenceurs». Les détails.

La phase des préinscriptions et inscriptions aux universités ukrainiennes a toujours constitué une période propice pour des intermédiaires qui escroquent les nouveaux bacheliers marocains. Le mode opératoire de ces arnaqueurs change d’une année à l’autre, pour cibler plus de victimes.

Cette année, ces escrocs, qui se font passer pour des conseillers dans des cabinets de conseil en études supérieures, ont eu recours aux réseaux sociaux, notamment à «Instagram», pour appâter les victimes. Et pour ratisser large, ils ont soigneusement choisi les pages de certains «influenceurs» installés notamment en Europe, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 8 juillet.

Ainsi, des annonces payantes sont diffusées sur les pages de ces «influenceurs» pour cibler les nouveaux bacheliers au Maroc. Et dès que la victime tombe dans les filets de ces intermédiaires, la transaction est conclue par un contrat flou qu'ils font signer aux nouveaux bacheliers.



Mal informés, ces nouveaux bacheliers sont ainsi orientés vers des universités et des instituts en Ukraine qui ne sont pas reconnus par le ministère marocain de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Ce département, rappelle le quotidien, ne reconnaît que les diplômes délivrés par les établissements ukrainiens autorisés à dispenser des formations pour les étrangers.

D’après les sources du quotidien, ces intermédiaires arnaqueurs constituent un lobby qui agit sur ce créneau et n’hésite pas à attaquer ceux qui dévoilent leur modus operandi, en dénonçant ses pratiques d’escroquerie. Et de préciser que les étudiants qui tombent dans les filets de cette bande sont lâchés à mi-chemin avant d'avoir accompli toutes les formalités d’inscription à l’université, ni les démarches de visa, de voyage et de résidence dans le pays d’accueil.

Mettant à nu ces pratiques d’escroquerie, les sources du quotidien conseillent aux nouveaux bacheliers de s’adresser aux cabinets de conseil installés au Maroc e travaillant dans la légalité et la transparence. Ils assurent le suivi de toutes les procédures administratives d’inscription, orientent les bacheliers et mettent à leur disposition toutes les informations utiles pour leur parcours universitaire.