«Des frontières et des hommes»: conférence de Najat Vallaud–Belkacem à l’UEMF

La ministre a partagé de multiples réflexions autour du regard porté sur les migrations dans le monde et les diverses perspectives d’avenir à envisager. Vallaud-Belkacem a mis en avant l’importance de mener une réflexion sérieuse, à laquelle les institutions de recherche, les universités et les entreprises doivent être associées, afin de trouver des solutions à ces problèmes d’actualité.

Par ailleurs, la conférence a également abordé la question complexe du débat public autour des migrations, essentiellement avec la montée des extrémismes dans un certain nombre de territoires, dans le monde aujourd’hui.

Cette rencontre a été l’occasion pour les étudiants, les enseignants chercheurs et le personnel administratif de l’Université d’échanger avec la ministre autour d’un certain nombre de questions en relation avec le phénomène migratoire, les défis majeurs liés aux droits de l’Homme ainsi que les mécanismes de coopération internationale, en vue d’une prise en compte réaliste et efficace des problèmes posés par la migration.

Lire aussi : Des partenariats académiques d’excellence entre l’Université Euromed de Fès et trois universités israéliennes

Clés de lecture

À travers ces échanges de très haute tenue, cette conférence a apporté des clés de lecture de la situation actuelle de l’immigration, tout en analysant à la fois ses causes, ses tendances ainsi que ses possibles évolutions.

Enfin, il était question de porter un regard sur les migrations, à travers le cas du Maroc comme pays de départ, terre d’accueil ou de transit d’immigrés venant d’autres pays d’Afrique.

Pour rappel, Najat Vallaud-Belkacem continue à donner, tout au long de cette année académique, une série de cours et de séminaires au profit des étudiants des Sciences Politiques et Juridiques ainsi que pour les étudiants de l’Euromed Business School de l’UEMF.