© Copyright : Le360

Le petit Rayan, coincé depuis plus de 4 jours au fond d’un profond puits de 32 mètres dans le village d’Ighrane, a été repéré. L’opération de son extraction par les agents de la Protection civile, qui ont succédé aux secouristes, est très compliquée, selon un membre du comité de suivi de l’opération de sauvetage.

Dans une déclaration à la presse aux alentours de 18h20 ce samedi 5 février 2022, Abdelhadi Thamrani, membre du comité de suivi de l’opération de sauvetage, a indiqué que seulement 70 centimètres de terre séparent encore le petit Rayan des éléments de la Protection civile.

L'extraction de l’enfant sera lente et requiert beaucoup de dextérité, a-t-il ajouté. L’opération est très délicate car le puits va en rétrécissant. «Un risque d'éboulement peut intervenir à tout moment», a ajouté la même source.

En ce qui concerne l'état de santé de Rayan, rien ne peut être communiqué à ce stade, selon Abdelhadi Thamrani.

Le matériel de secours nécessaire a été mis en place afin de prendre en charge Rayan immédiatement après sa sortie de ce puits. «Dans les hôpitaux provinciaux de Chefchaouen et de Tétouan, la mobilisation est totale pour accueillir le petit Rayan. En cas de besoin, le dispositif prévoit un transfert immédiat à l’Hôpital militaire Mohammed VI de Rabat via un hélicoptère médicalisé», affirme à Le360 une source au ministère de la Santé.

A la publication de ces lignes, une ambulance médicalisée venait d'arriver sur les lieux, en prévision de l'évacuation de l'enfant.

Rayan, 5 ans, est tombé, mardi, dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille, dans la commune de Tamorot (province de Chefchaouen). Les efforts inlassables pour son sauvetage se poursuivent depuis que l'incident est survenu.

Suite à l’échec des tentatives pour sortir Rayan directement du puits, les autorités ont adopté un plan portant sur le forage parallèle sur 32 mètres de profondeur, puis le creusement d’une brèche horizontale vers le puits pour extraire l'enfant.