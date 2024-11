Dakhla: l’entreprise française GTR réaménagera la principale artère de la ville

La ville de Dakhla s’apprête à lancer un grand projet d’infrastructure, estimé à 280 millions de dirhams, pour le boulevard Al Oualae (Allégeance), considéré comme la principale artère de la ville.

La réhabilitation de ce boulevard sera suivie de plusieurs grands projets et investissements ayant fait l’objet d’accords entre Rabat et Paris, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mardi 5 novembre. Ainsi, la société Grands Travaux Routiers (GTR) procédera prochainement à des opérations de réaménagement global des infrastructures urbaines dans la ville de Dakhla. La GTR, filiale du groupe français COLAS, a remporté ce marché lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc.

Ce projet vise à améliorer les infrastructures de la ville et à renforcer son attrait touristique et son potentiel d’investissement. La mise à niveau du boulevard Al Oualae sera globale, incluant le réaménagement des trottoirs, l’élargissement des routes, l’amélioration de l’éclairage public et la création de pistes piétonnes et cyclables.

La réhabilitation de cet espace aura un impact positif sur la circulation et les déplacements au sein de la ville, facilitant ainsi l’accès aux différents services essentiels et intégrant la région dans le réseau de développement national. La société Dakhla Aménagement et Développement, une société de développement local (SDL), avait lancé l’appel d’offres relatif à ce projet.

«Le projet inclura également le développement des infrastructures de transport, la réorganisation de la circulation et l’amélioration de la connexion au réseau routier secondaire», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Il est à noter que la société GTR a également remporté, à la mi-octobre, un important marché de 2,21 milliards de dirhams de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) en décrochant le cinquième lot des travaux de génie civil de la ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech.