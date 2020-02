© Copyright : DR

Kiosque 360. Il y a une quinzaine de jours, la Direction générale de la sûreté nationale a envoyé des renforts à Tanger, aux prises avec une montée de la criminalité sur la voie publique. La capitale du Boughaz peut aujourd’hui respirer et ses habitants dormir sur leurs deux oreilles.

La sécurité est enfin rétablie à Tanger, qui a connu ces derniers temps une recrudescence des actes de banditisme et d’agressions en pleine voie publique. Des bandes et des gangs organisés et spécialisés dans le vol s’en prenaient ainsi à des commerces, des passants dans la rue, et ciblaient même certains hommes d’affaires bien connus dans la ville.

Dans son édition du vendredi 14 février, le quotidien Al Akhbar rapporte que des sources sécuritaires lui ont confié que la DFSN a envoyé durant les deux dernières semaines d’importants renforts de policiers à Tanger, en vue de lutter contre les actes criminels qui se sont multipliés ces derniers temps dans la ville du détroit. Ces policiers ont été déployés dans tous les points sensibles de la ville où des patrouilles circulaient en permanence.

Plusieurs membres de ces dangereux gangs, objets de plainte pour vols à l’arraché ou sous la menace d’armes blanches, ont été ainsi arrêtés, ce qui a permis à la police de mettre également la main sur d’autres membres de filières criminelles à Tanger, surtout des narcotrafiquants qui seraient, en plus de la vente de la drogue, derrière un gros trafic de karkoubi.

C’est dans ce même cadre que la PJ de Tanger a réussi à démanteler, à Beni Mkadda, un gang spécialisé dans le vol de voitures, qui avait jeté son dévolu sur une marque de prédilection, à savoir la «Dacia Duster». Ainsi, plusieurs voitures volées ont pu être récupérées, après avoir été retrouvées sur un terrain vague non loin de la ville, avant d’être restituées à leurs propriétaires.