Criminalité: démantèlement d’une bande de malfaiteurs opérant à Harhoura et à Témara

Arrestation (Photo d'illustration).

Une dangereuse bande de cinq malfaiteurs, opérant entre Témara et Harhoura et s’attaquant aux biens d'autrui, vient d’être démantelée au cours de ce week-end, pour le plus grand soulagement des habitants de cette agglomération.

Ce démantèlement a réussi, selon des sources judiciaires, grâce une coopération renforcée, sous la supervision du parquet, entre la police de Témara et la gendarmerie royale de Harhoura, dans le but de mettre hors état de nuire cette bande de malfaiteurs. Ce coup de filet a permis hier, samedi 29 janvier 2022, d'interpeller certains des malfaiteurs qui composent cette bande criminelle, en flagrant délit. Parmi ceux-ci, il y a une femme. Les mis en cause utilisaient des voitures pour s’attaquer aux personnes dans la rue, de nuit comme de jour. Ils molestaient les victimes avant de leur dérober leurs biens, selon les sources judiciaires contactées par Le360. Harhoura: inculpation du violeur présumé d'une jeune fille de 14 ans D’autres membres de cette bande criminelle, identifiés par la gendarmerie de Harhoura et la police de Témara, font actuellement l’objet d’un avis de recherche. Les individus arrêtés seront déférés devant le procureur du Roi dès demain, lundi 31 janvier 2022. Motifs de leur inculpation: «constitution d’une bande criminelle», «agressions» et «vols».

Par Mohamed Chakir Alaoui